Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

72,70 EUR +2,39% (25.09.2018, 12:28)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CHF 82,60 +0,98% (25.09.2018, 12:35)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (25.09.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Das Wertpapier gehöre heute zu den Gewinnern an der Schweizer Börse. Am Morgen habe der Konzern einen groß angelegten Stellenabbau in der Schweiz angekündigt. Es werde über die nächsten vier Jahre ein Abbau von netto ungefähr 1.000 Stellen verteilt auf Basel, Schweizerhalle, Stein und Locarno erwartet. Diese Zahl berücksichtige den kürzlich angekündigten Aufbau einer Fertigungsstätte für Zell- und Gentherapien, der voraussichtlich bis zu 450 neue Stellen in Stein schaffen werde.Die Maßnahmen würden darauf abzielen, die Effektivität und Effizienz des Unternehmens zu erhöhen und somit die Fähigkeit zu erhalten, Patienten in einem sich schnell wandelnden Gesundheitssystem weiterhin bahnbrechende Medikamente zur Verfügung stellen zu können, so Novartis. Der Stellenabbau sei Teil eines bereits vor mehr als zwei Jahren angekündigten Restrukturierungsprogramms. Bereits im Januar 2016 habe die Novartis-Spitze erklärt, man denke über eine Straffung des globalen Produktionsnetzes nach.Ende letzter Woche habe die Meldung für Unterstützung bei dem Wertpapier gesorgt, dass der Expertenausschuss CHMP der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) die Behandlung für Patienten mit einer erblichen Form der Erblindung empfohlen habe. In den USA sei die Therapie schon unter dem Namen "Luxturna" auf dem Markt. Entwickelt worden sei sie von Spark Therapeutics, Novartis halte die Rechte in Europa daran. Da die EU-Kommission üblicherweise der Empfehlung des Gremiums folge, sollte eine Zulassung unmittelbar bevorstehen. Der Behandlungspreis liege mit 850.000 USD in den USA jedoch sehr hoch.Letztlich habe es Probleme für das US-Unternehmen Gilead Sciences für ihre ebenfalls hochpreisige CAR-T-Zelltherapie Yescarta (373.000 USD in den USA) gegeben. Nur einen Tag nach der EU-Zulassung hätten die britischen Behörden den Zugang zum National Health Service (NHS) verweigert. Die Therapie sei zu teuer. Bei der konkurrierenden Novartis-Therapie, die mit 475.000 USD in den USA zu Buche schlage, stehe die Prüfung der Briten noch aus. Die Zulassung in den USA und der EU habe Novartis jedoch schon inne.Die Novartis-Aktie ist außerdem für Dividendenjäger hochinteressant, so Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär". Die Rendite betrage derzeit 3,6%. (Analyse vom 25.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: