LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

75,8200 EUR -1,65% (07.09.2021, 17:00)



Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

82,44 CHF -1,42% (07.09.2021, 16:46)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



Swiss Exchange-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ OTC-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (07.09.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Novartis habe ein starkes zweites Quartal verzeichnet, das von der Dynamik seiner wichtigsten Wachstumsmarken geprägt gewesen sei. Die Pipeline des Unternehmens an neuartigen Medikamenten mache weiterhin Fortschritte mit wichtigen positiven Ergebnissen bei Krankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf. Positiv im abgelaufenen Quartal sei auch speziell die Entwicklung bei Sandoz gewesen, wo ein Turnaround geschafft worden sei. Die Nichtanhebung der Jahresprognose habe einige Investoren überrascht, die Analysten der Raiffeisen Bank International AG sähen dies aber in der konservativen Planung des Novartis-Managements begründet und würden mit einer Anhebung der Guidance mit den Q3-Zahlen rechnen.Die Aktie habe sich im Vergleich zu seiner Peer Group zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt, die Bewertung erscheine den Analysten der Raiffeisen Bank International AG auf dem aktuellen Niveau zunehmend attraktiv. Das von CHF 87 auf CHF 93 angehobene Kursziel für Novartis fuße auf einem relativen Bewertungsansatz, welcher basierend auf KGV-, EV/EBIT- und EV/Sales-Multiples für 2022e und 2023e eine im Vergleich zu seiner Pharma-Vergleichsgruppe geringfügigen und im Rahmen der historischen Bandbreite liegende Prämie (rund 5%) widerspiegele.Als Folge des sich bietenden Kurspotenzials erhöht Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung für die Novartis-Aktie von "halten" auf "Kauf". (Analyse vom 07.09.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Novartis-Aktie: