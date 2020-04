LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (16.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Pharmakonzern Novartis habe seine jüngsten Erkenntnisse über sein Migräne-Mittel in der Fachpublikation "Neurology" veröffentlicht. Wie Novartis in einer Mitteilung vom Donnerstag geschrieben habe, hätten die Daten die längerfristige Sicherheit und Wirksamkeit des Mittels untermauert. Die Daten würden die Rolle von Aimovig als präventive Migränebehandlung stärken und den realen und langfristigen Nutzen des Mittels für Patienten mit episodischer und chronischer Migräne bestätigen. Die Daten sollten ursprünglich auf der Jahrestagung der American Academy of Neurology 2020 in Toronto Ende April vorgestellt werden. Wegen der Corona-Pandemie sei der Kongress abgesagt worden.Das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel für Novartis von 95 auf 100 Franken angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Dies habe Analyst Peter Welford in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick zu den Quartalsberichten der Pharmabranche geschrieben. Die Schweizer würden sein Favorit bleiben.Mainfirst habe das Kursziel für Novartis hingegen vor Kurzem von 95 auf 85 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "hold" belassen. Vor allem wegen unternehmensbezogener Aspekte und nur zu einem geringeren Teil wegen der Corona-Krise habe er seine Schätzungen für den Schweizer Pharmahersteller nach unten hin überarbeitet, so Analyst Michael Leacock in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So habe er etwa auf Gegenwind nach Sicherheitsbedenken bezüglich des Augen-Arzneimittels Beovu verwiesen.Die Aktie von Novartis reagiere auf die starken Daten zu Aimovig mit einem Kursanstieg von 1,6 Prozent auf 83,55 Euro. Derzeit hänge das Papier des Schweizer Pharmakonzerns nach der jüngsten Aufholjagd etwas unterhalb der 200-Tage-Linie fest. Diese gelte es, als nächstes zu überwinden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: