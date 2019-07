ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (22.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Pläne der US-Regierung, die Preise für Medikamente in der staatlichen Krankenversicherung Medicare für Rentner zu begrenzen, könnten Roche treffen. Der Schweizer Pharmakonzern habe im vergangenen Jahr in seinem wichtigsten Markt USA Arzneien im Wert von 23 Mrd. CHF verkauft, habe "NZZ am Sonntag" berichtet.Novartis sei von den Plänen in deutlich geringerem Masse betroffen. "Für Novartis spielen - anders als für andere Wettbewerber - Verkäufe an die US-Regierungsprogramme eine untergeordnete Rolle", werde Novartis-Chef Vas Narasimhan zitiert.Unter den internationalen Pharmafirmen sehe "Der Aktionär" durchaus beide Schweizer sehr gut positioniert. Novartis gebe jedoch aktuell insbesondere mit dem seit Februar 2018 neuen Konzernchef, Narasimhan, besonders Gas. Deswegen sei hier wohl erst einmal eine bessere Performance zu erwarten. "Der Aktionär" empfehle aber, bei beiden Werten die Gewinne laufen zu lassen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2019)Börsenplätze Novartis-Aktie:SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:92,64 CHF -0,06% (22.07.2019, 13:29)