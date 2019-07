Börsenplätze Novartis-Aktie:



Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

79,85 EUR -1,65% (12.07.2019, 12:53)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

88,83 CHF -0,74% (12.07.2019, 13:17)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (12.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Schon wieder ein herber Rückschlag in der Alzheimer-Forschung. Diesmal habe es ein gemeinsames Forschungsprojekt (der BACE1-Inhibitor CNP520) der Schweizer mit Amgen und dem Banner Alzheimer Institut getroffen. Die Studien für einen Wirkstoff gegen die Krankheit seien eingestellt worden, habe der schweizerische Pharmakonzern am Donnerstagabend mitgeteilt.Novartis, Amgen und das Institut hätten Studien der Phase 2 und 3 mit dem BACE1-Inhibitor CNP520 durchgeführt. Die Zwischenergebnisse aus den Studien hätten ergeben, dass sich gewisse kognitive Fähigkeiten bei den Probanden bei der Behandlung verschlechtert hätten. Dies führe zum Schluss, dass die möglichen Vorteile für die Patienten die Risiken nicht aufwögen.John Tsai, Leiter der globalen Arzneimittelentwicklung und Chief Medical Officer bei Novartis, habe gesagt: "Novartis hat einen starken Fokus auf die Forschung und eine hohe Verpflichtung gegenüber den Patienten. Als Forscher müssen wir die heutigen enttäuschenden Nachrichten im Rahmen der Suche nach innovativen neuen Therapien akzeptieren. Wir sind weiterhin entschlossen, die Wissenschaft bei der Alzheimer-Krankheit voranzutreiben und weiterhin nach Lösungen für Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen zu suchen."Alzheimer sei eine komplexe Krankheit und eine der größten Herausforderungen für die Medizin. Erst vor einigen Monaten seien Biogen und der japanische Forschungspartner Eisai bei einem vielversprechenden Spätphasen-Projekt bei der Alzheimerforschung gescheitert. Aducanumab habe als einer der größten Hoffnungsträger auf dem Gebiet gegolten. Die Aktie von Biogen sei damals massiv eingebrochen.Aufgrund eines Streits um ein neues Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und der Schweiz könnten zahlreiche Schweizer Aktien, darunter auch Novartis, derzeit nicht an den deutschen Handelsplätzen Frankfurt usw. gehandelt werden. Ein Handel über Lang & Schwarz und an der Schweizer Heimatbörse sei aber nach wie vor möglich.Marion Schlegel von "Der Aktionär" empfiehlt bei der Novartis-Aktie, Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 12.07.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link