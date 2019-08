Börsenplätze Novartis-Aktie:



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (30.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis verzeichne einen Erfolg mit dem Multiple-Sklerose-Medikament Ofatumumab. Das Mittel habe in zwei unter dem Namen "Asclepios" laufenden Studien die primären Endpunkte erreicht, habe Novartis am Freitag mitgeteilt. Die Aktie reagiere mit einem Plus von 1,3 Prozent. Damit rücke das Rekordhoch wieder in greifbare Nähe.Die Rückfallquote bei Patienten mit wiederkehrender MS sei geringer gewesen als beim Vergleichs-Medikament Aubagio von Sanofi. Weiter habe Ofatumumab zusätzliche Schlüsselziele der Studie erreicht. So habe sich die Zeit der Patienten bis zur Invalidität verlängert und auch das Sicherheitsprofil sei vorteilhaft.Verglichen worden sei in der Studie eine einmal monatlich subkutan, also unter die Haut, verabreichte Dosis von Ofatumumab mit einer einmal täglich oral verabreichten Dosis von Aubagio.Novartis zähle dieses Medikament zu seinen potenziellen "Blockbustern", also zu den Produkten mit einem Umsatzpotential von mehr als einer Milliarde Dollar.Auch "Der Aktionär" bleibe bei seiner äußerst optimistischen Einschätzung zur Aktie von Novartis. Das Unternehmen sei ganz klar einer der am besten positionierten im Pharmasektor. Mitte Juli habe die Aktie bei 94,40 Schweizer Franken ein neues Rekordhoch erreicht. Würde man gar die Abspaltung der Augenheilsparte Alcon im Frühjahr mit einrechnen, würde die Aktie sogar noch höher notieren.Zuletzt sei das Papier im Zuge der allgemeinen Marktschwäche in eine leichte Konsolidierung übergegangen. Mit dem jüngsten Kursanstieg habe jedoch der kurzfristige Abwärtstrend überwunden werden können. Angesichts der anhaltend positiven Newslage bei der Aktie sei es durchaus wahrscheinlich, dass schon bald ein neuer Angriff auf das bisherige Allzeithoch erfolge. Nicht zu verachten außerdem: die starke Dividendenrendite von derzeit 3,3%, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link