Börsenplätze Novartis-Aktie:



L&S-Aktienkurs Novartis-Aktie:

83,11 EUR +3,54% (18.07.2019, 09:34)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

92,45 CHF +3,10% (18.07.2019, 09:39)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (18.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Beim Pharmakonzern Novartis würden die Geschäfte rund laufen. Die Schweizer würden erneut die Prognose für das laufende Jahr anheben. Im zweiten Quartal habe Novartis den Umsatz und das operative Ergebnis dank starker Nachfrage nach neueren Medikamenten überraschend stark steigern können. Konzernchef Vas Narasimhan habe von einer "außergewöhnlichen" Entwicklung gesprochen. So seien die Erlöse um vier Prozent auf 11,76 Milliarden Dollar geklettert, wie das Schweizer Unternehmen am Donnerstag in Basel mitgeteilt habe. Bereinigt um Wechselkurseffekte habe das Plus acht Prozent betragen. Aus den Zahlen sei die inzwischen abgespaltene Augenheilsparte Alcon herausgerechnet.Der operative Kerngewinn, aus dem Sondereffekte herausgerechnet seien, sei um 14 Prozent auf 3,65 Milliarden Dollar geklettert. Analysten hätten für beide Kennziffern mit weniger gerechnet. Unter dem Strich sei zwar der Gewinn von 7,73 Milliarden Dollar im Vorjahr auf rund 2,11 Milliarden Dollar zurückgegangen. Allerdings habe Novartis 2018 einen außerordentlichen Gewinn von 5,7 Milliarden Dollar durch den Verkauf seiner Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen mit GlaxoSmithKline verbucht.Für 2019 erwarte der Konzern nun ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich, das operative Kernergebnis solle im niedrigen bis mittleren zweistelligen Prozentbereich wachsen. Bereits zum Jahresstart sei die Prognose angehoben worden.Die Aktie von Novartis reagiere am Donnerstagmorgen mit einem kräftigen Kursplus von mehr als zwei Prozent. Bereits zuletzt habe sich der Wert enorm stark gezeigt. Das nächste Rekordhoch sei nun in unmittelbarer Reichweite.Anleger sollten in jedem Fall ihre Gewinne bei der Aktie von Novartis laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Der Titel bleibe ganz klar einer der großen Pharma-Favoriten des "Aktionär". Nicht zu verachten sei außerdem die hohe Dividendenrendite von derzeit 3,3 Prozent. (Analyse vom 18.07.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link