Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (15.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Neue längerfristige Nachbeobachtungsdaten zur Gentherapie Zolgensma von Novartis würden deren Wirksamkeit untermauern. Wie der Pharmakonzern am Montag mitgeteilt habe, habe sich gezeigt, dass eine frühe Erkennung der Krankheit und dann ein Behandlung mit der Therapie dafür sorge, dass diese Kinder altersgemäße motorische Meilensteine erreichen würden.Bei den Daten handle es sich um langfristige Nachbeobachtungen der klinischen Studien und Daten aus der realen Welt. Vorgestellt worden seien sie während der virtuellen klinischen und wissenschaftlichen Konferenz der Muscular Dystrophy Association (MDA).Im Gegensatz zum natürlichen Verlauf dieser verheerenden Krankheit, der zu einem fortschreitenden und irreversiblen Verlust der motorischen Funktionen führe, hätten die in der Phase-3-Studie SPR1NT mit Zolgensma präsymptomatisch behandelten Kinder altersgemäße motorische Meilensteine innerhalb des von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgelegten Fensters der normalen Entwicklung erreicht. Dazu hätten auch Sitzen, Stehen und Gehen sowie die Tatsache gehört, dass diese Kinder ausschließlich mit dem Mund aßen und keinerlei Beatmungsunterstützung benötigt hätten.Langzeit-Follow-up-Daten aus zwei Studien hätten darüber hinaus gezeigt, dass mit Zolgensma behandelte Kinder in den Jahren nach der Verabreichung einen anhaltenden Nutzen aus der Gentherapie gezogen hätten, ohne Hinweise auf neue oder verzögerte Sicherheitssignale. Zolgensma habe zum Erreichen neuer Meilensteine Jahre nach der Behandlung geführt."Der Aktionär" bleibt langfristig zuversichtlich, so Marion Schlegel. Zudem sei Novartis ein starker Dividendenzahler. Derzeit betrage die Rendite 3,8 Prozent. (Analyse vom 15.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link