Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Novartis-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

66,39 EUR -1,94% (30.10.2020, 11:24)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

71,08 CHF -0,04% (30.10.2020, 11:13)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie Deutschland:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol Deutschland: NOT, SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol: NOVN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (30.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol Deutschland: NOT, SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol: NOVN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis erweitere seine Produktionsmöglichkeiten für die Zelltherapie Kymriah mit einem Werk in Japan. Darüber hinaus habe der Konzern für sein Mittel Adakveo die Zulassung in der EU erhalten. Das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt (MHLW) habe der Stiftung für biomedizinische Forschung und Innovation in Kobe ("FBRI") grünes Licht für die Herstellung und Lieferung der Zelltherapie Kymriah erteilt, habe Novartis am Freitag mitgeteilt.Bei Kymriah handle es sich um das erste von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassene CAR-T-Zelltherapeutikum und das erste CAR-T, das in zwei verschiedenen Indikationen zugelassen worden sei. Es handle sich um eine einmalig zu verabreichende Behandlung, die das Immunsystem der Patienten in die Lage versetzen solle, Krebs zu bekämpfen.Darüber hinaus habe Novartis in Europa die Zulassung für sein Mittel Adakveo (Crizanlizumab) erhalten. Allerdings komme diese Entscheidung nach der positiven Empfehlung durch den CHMP im Sommer nicht ganz überraschend.Adakveo solle zur Vorbeugung von wiederkehrenden vaso-okklusiven Krisen (VOCs) oder Schmerzkrisen bei Patienten mit Sichelzellanämie eingesetzt werden. Adakveo könne den Angaben zufolge als Zusatztherapie oder auch als Monotherapie verabreicht werden.Der Aktie von Novartis könne dies allerdings keinen Auftrieb verleihen. Das Papier sei weiterhin deutlich angeschlagen. Wichtig sei, dass das Märztief bei 65,09 Schweizer Franken nicht unterschritten werde.Neueinsteiger warten ein positives Signal ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Stark weiterhin sei die Dividendenrendite, über die sich Anleger freuen könnten: Sie betrage derzeit 3,8 Prozent. (Analyse vom 30.10.2020)Mit Material von dpa-AFX