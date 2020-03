SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

75,69 CHF +8,19% (13.03.2020, 12:19)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (13.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Nachdem zuletzt auch das Papier des Schweizer Pharmakonzerns massiv unter die Räder gekommen sei, könne es sich zum Wochenschluss etwas erholen. Novartis selbst habe derweil eine positive Meldung veröffentlicht. So könne der Basler Konzern vorerst ohne Probleme produzieren wie bisher. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehe man keine potenziellen Versorgungsprobleme wegen des kürzlich von US-Präsident Donald Trump verhängten Reiseverbots zwischen den USA und der EU, heiße es in einer Stellungnahme vom Freitag, die der Nachrichtenagentur AWP vorliege. Gleichzeitig wiederhole Novartis in der Stellungnahme frühere Aussagen: Der Pharmakonzern erachte seine Lagerbestände als ausreichend, um den Bedarf für Produktion und Vertrieb zu decken. Man rechne derzeit nicht mit einer Unterbrechung der Lieferkette wegen des Coronavirus-Ausbruchs.Nach der jüngsten Korrektur sehe "Der Aktionär" bei Novartis durchaus wieder ein sehr interessantes Bewertungsniveau erreicht. Angesichts der aktuellen Unsicherheitslage im Zusammenhang mit dem Coronavirus eigne sich ein Investment aber derzeit nur für risikobereite Anleger. Nicht zu verachten sei weiterhin die starke Dividendenausschüttung., so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:71,10 EUR +6,12% (13.03.2020, 12:33)