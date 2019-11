SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (05.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmakonzern könne sich über einen Erfolg seiner Generika-Tochter freuen: Sandoz habe nun auch in den USA die Zulassung für das Biosimilar Ziextenzo (Pegfilgrastim-bmez) erhalten. Wie Novartis heute mitgeteilt habe, dürfe das Nachahmerprodukt der Tochter künftig zur Behandlung von Neutropenie, also der Verminderung der Neutrophilenzahlen im Blut, eingesetzt werden.Vor Kurzem habe Novartis starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Hier habe sich der Vorstandschef Vas Narasimhan weiter optimistisch gezeigt - auch was Sandoz angehe. Nachdem Novartis zuletzt mit seiner Genersatz-Therapie Zolgensma einen Rückschlag erlitten und auch mit der Cosentyx-Studie die gesteckten Ziele leicht verfehlt habe, könne der Pharmakonzern nun wieder einen Erfolg verbuchen. "Der Aktionär" bleibe für die Novartis-Aktie zuversichtlich. Zuletzt sei die erfolgreiche Verteidigung der 200-Tage-Linie gelungen. Das Allzeithoch, das im Juli dieses Jahres bei 94,40 CHF markiert worden sei, sei in Reichweite. Nicht zu verachten sei auch die sehr solide Dividendenrendite von derzeit 3,4%, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:78,86 EUR +0,08% (05.11.2019, 11:43)