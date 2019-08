SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

89,10 CHF +1,42% (30.08.2019, 09:59)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (30.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Ofatumumab habe den primären und den sekundären Endpunkt in den Phase-III-Studien ASCLEPIOS I & II erreicht, in denen es bei Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose (MS) im Direktvergleich mit Aubagio (Sanofi) getestet worden sei. Diese Daten würden beim jährlichen ECTRIMS-Fachkongress vom 11. bis 13. September 2019 präsentiert und würden auch für die Einreichung bei den Gesundheitsbehörden bis Ende 2019 dienen.Ofatumumab (OMB157) sei ein vollständig humaner AntiCD20 monoklonaler Antikörper (mAk), den sich Patienten einmal monatlich subkutan selbst injizieren würden und der sich in der Entwicklung für schubförmige MS befinde.Die heutige Nachricht sei positiv, sei aber nicht überraschend gekommen. Schneider rechne mit der Zulassung bis Ende 2020 und der Markteinführung Anfang 2021. Aktuell gehe er für Ofatumumab von einem Spitzenumsatz von "nur" USD 1 Mrd. aus, denn seines Erachtens werde Ocrevus von Roche (Anti-CD20 mAk, alle sechs Monate intravenös verabreicht) wegen seines Vorsprungs und der Fülle an verfügbaren klinischen Daten auch weiterhin den Markt beherrschen. Der Analyst senke seine Risikoanpassung von 30% auf 20%, die Auswirkung auf sein Kursziel von CHF 83 sei jedoch vernachlässigbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: