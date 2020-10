Börsenplätze Novartis-Aktie:



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol Deutschland: NOT, SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol: NOVN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (09.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol Deutschland: NOT, SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol: NOVN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis habe von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) für seinen Produktkandidaten Iptacopan (LNP023) den Sonderstatus "Prime" erhalten. Dieser Status werde Medikamenten gewährt, die einen großen therapeutischen Fortschritt bieten oder Patienten ohne Behandlungsoptionen helfen könnten. Der Kandidat werde derzeit noch in der Behandlung von Personen mit einer bestimmten Nierenerkrankung getestet.Konkret handle es sich dabei um die Behandlung von Patienten, die an der C3-Glomerulopathie (C3G) leiden würden, wie Novartis am Freitag mitgeteilt habe. C3G sei eine extrem seltene und schwere Form der primären Glomerulonephritis, einer Erkrankung der Nierenkörperchen (Glomeruli). Dabei werde C3G häufig bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen diagnostiziert.Die Krankheit habe laut Novartis eine schlechte Prognose: Bei etwa 50 Prozent der Patienten entwickle sie sich innerhalb von zehn Jahren zu einer Nierenerkrankung im Endstadium (ESRD) und 50 bis 70 Prozent der Patienten würden nach einer Nierentransplantation einen Rückfall erleiden.Die Anleger hätten erfreut auf die Meldung reagiert. Die Aktie von Novartis könne am Freitagmittag gut ein Prozent auf 81,02 Schweizer Franken zulegen. Auch die US-Bank J.P. Morgan zeige sich leicht zuversichtlicher, wenn sie die Einstufung für Novartis vor den Zahlen auf "underweight" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen habe. Die Kostenkontrolle sollte aber sich im dritten Quartal für den Pharmakonzern ausgezahlt haben, habe Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Prognose geschrieben. Eine Anhebung der Schätzungen für 2020 sei möglich, wobei der Konsens dies aber schon einpreise.Nicht zu vergessen außerdem: Novartis ist ein starker Dividendenzahler, derzeit beträgt die Rendite 3,7 Prozent, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link