Die Novartis AG ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol Deutschland: NOT, SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol: NOVN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Nachdem die Aktie von Novartis in den vergangenen Wochen und Monaten deutliche Schwäche gezeigt habe, könne das Papier am heutigen Dienstag wieder etwas zulegen. Am frühen Vormittag gehe es 0,5 Prozent nach oben auf 76,67 Schweizer Franken. Beflügelt werde die Aktie von der erneuten Anhebung der Gewinnprognose des Schweizer Pharmakonzerns.Beim operativen Gewinn rechne Novartis jetzt mit einem Plus im niedrigen bis mittleren Zehnprozent-Bereich und sei damit etwas optimistischer als zuletzt. Beim Umsatz bleibe der Pharmakonzern allerdings bei der im Sommer gekappten Zielsetzung. Demnach solle der Erlös im laufenden Jahr im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen.In den ersten neun Monaten habe der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn um zwölf Prozent auf knapp zwölf Milliarden Dollar (rund zehn Milliarden Euro) zugelegt, wie das Unternehmen am Dienstag in Basel mitgeteilt habe. Bereinigt um die Folgen des starken Dollar hätte das Plus sogar bei 16 Prozent gelegen. Der Umsatz habe bis Ende September um zwei Prozent auf knapp 36 Milliarden Dollar zugelegt. Damit habe Novartis operativ etwas mehr verdient, als Experten prognostiziert hätten und die Erwartungen beim Umsatz erfüllt.Das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für Novartis nach den Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Der Umsatz sei im dritten Quartal etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, beim Gewinn je Aktie habe der Pharmakonzern aber positiv überrascht, habe Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Außerdem sei der diesjährige Gewinnausblick wegen einer besseren Profitabilität erhöht worden.Anleger bleiben an Bord - auch im Hinblick auf die gute Dividenden-Ausschüttung, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die Rendite betrage derzeit 3,7 Prozent. (Analyse vom 27.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link