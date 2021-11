LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

72,69 EUR -0,27% (25.11.2021, 10:59)



Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

76,52 CHF -0,04% (25.11.2021, 10:45)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



Swiss Exchange-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ OTC-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (25.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Die Novartis-Aktie sei in den vergangenen zwei Monaten tendenziell seitwärts gelaufen. Neuen Schwung könnte der Verkauf bzw. die Abspaltung von Sandoz bringen. Die Generika-Sparte stehe offenbar zur Disposition. Laut Medienberichten würden zwei BioNTech-Großaktionäre gemeinsam mit einem Finanzinvestor den Einstieg prüfen.Konkret würden die Strüngmann-Familie, die zu den größten Anteilseignern beim Mainzer Unternehmen gehören würden, zusammen mit dem Finanzinvestor EQT ein Angebot erwägen, so habe jüngst das Handelsblatt berichtet. Sandoz könnte bei einem Verkauf mit mehr als 20 Mrd. CHF bewertet werden. Ende Oktober habe Novartis im Rahmen der Bekanntgabe der Q3-Zahlen angekündigt, dass es zum Thema Sandoz eine strategische Überprüfung durchführe, die bis Ende 2022 zu einem Abschluss kommen solle.Hintergrund: Novartis wolle sich zukünftig verstärkt auf das lukrativere Geschäft mit innovativen Medikamenten, etwa Zell- und Gentherapien, fokussieren. Diesen Unternehmenszweig habe das Schweizer Unternehmen in den vergangenen Jahren durch den Kauf junger Biotech-Firmen ausgebaut - mit einem Umsatzbeitrag von mittlerweile 80%. Das Geschäft mit Generika-Produkten (Nachahmerprodukte) hingegen sei wenig lukrativ (geworden), da Rabattverträge mit den gesetzlichen Krankenkassen die Margen hätten schmelzen lassen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: