ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (12.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Im turbulenten Gesamtmarkt habe sich die Novartis-Aktie von der starken Seite präsentiert. Die Aufwärtsbewegung des Titels nehme zu Wochenbeginn weiter Fahrt auf: Frische Daten zum wichtigen Herzinsuffizienz-Mittel Entresto würden das Papier des Schweizer Konzerns auf ein neues Mehrjahreshoch treiben."Der Aktionär" habe in den vergangenen Monaten regelmäßig die Novartis-Aktie zum Kauf empfohlen. Geduldige Anleger würden nun belohnt: Der nachhaltige Ausbruch aus einer mehrjährigen Seitwärtsbewegung sei geglückt. Erstmals seit 2015 notiere die Novartis-Aktie wieder um die Marke von 90 CHF. Investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben und auf die Fortsetzung der Kursrallye in Richtung Rekordhoch bei 103,20 CHF setzen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:78,52 EUR -0,05% (12.11.2018, 12:16)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:89,26 CHF -0,51% (12.11.2018, 12:26)