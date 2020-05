LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (07.05.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Die FDA habe Tabrecta (Capmatinib, INC280) als ersten Wirkstoff zur zielgerichteten Behandlung von metastasierendem NSCLC mit METex14-Skipping-Mutation zugelassen. Diese Indikation sei im beschleunigten Verfahren auf Basis der Ergebnisse der Phase-2-Studie GEOMETRY mono-1 zugelassen worden.Tabrecta sei ein oral verabreichter, hoch wirksamer, selektiver MET-Inhibitor, für den Novartis seit 2009 die Lizenz der Incyte Corporation habe.Bei ca. 85% der jährlich 2 Mio. neuen Lungenkrebsdiagnosen weltweit handle es sich um NSCLC. METex14, ein anerkannter onkogener Faktor, trete bei rund 3% bis 4% der neu diagnostizierten metastasierenden NSCLC-Fälle auf (in den USA rund 4.000 bis 5.000 Patienten pro Jahr).Die beschleunigte Zulassung ermögliche es der FDA, auf Basis eines Surrogatendpunkts Medikamente für schwere Erkrankungen zuzulassen, die eine Behandlungslücke schließen würden. Ein Surrogat sei ein Marker, der wahrscheinlich einen klinischen Nutzen voraussage, aber an sich kein Maßstab für einen klinischen Nutzen sei. Die weitere Zulassung könne vom Nachweis und der Beschreibung des klinischen Nutzens im Rahmen von Bestätigungsstudien abhängen.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, entfernt die verbleibende Risikoanpassung um 50%, wodurch sich sein Kursziel von CHF 85 auf CHF 86 erhöht, bei einem unveränderten "hold"-Rating. (Analyse vom 07.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: