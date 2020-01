LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (21.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Während die Aktie des Schweizer Pharmarivalen Roche von einem Hoch zum nächsten eile, befinde sich die Novartis-Aktie aktuell noch ganz knapp unter ihrem Rekordstand von 94,40 CHF. Doch zuletzt habe der Titel wieder Fahrt aufgenommen. Dass das Papier bald den Ausbruch nach oben vollziehen könnte, davon sei die US-Investmentbank Goldman Sachs überzeugt.Keyur Parekh, Analyst von Goldman Sachs, habe das Kursziel für die Novartis-Aktie von 105 CHF auf 113 CHF erhöht und die Novartis-Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen.Die US-Bank JPMorgan und die britische Investmentbank Barclays würden sich dagegen deutlich pessimistischer zeigen. Richard Vosserm, Analyst von JPMorgan, habe das Rating für die Novartis-Aktie jüngst auf "underweight" mit einem Kursziel von 91 CHF belassen. Emmanuel Papadakis, Analyst von Barclays, habe das Kursziel für die Novartis-Aktie vor dem Start der Berichtssaison im europäischen Pharmasektor von 80 CHF auf 85 CHF angehoben, das Votum aber auf "underweight" belassen.DER AKTIONÄR empfehle, die Gewinne bei der Novartis-Aktie laufen zu lassen. Gelinge es Novartis im Rahmen des Quartalsberichts frische Impulse zu setzen, dürfte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: