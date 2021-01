LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (26.01.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) zu halten.Der Schweizer Pharmakonzern habe soeben die Zahlen für das vierte Quartal 2020 bekannt gegeben. Auch im Abschlussquartal 2020 sei es in mehreren Regionen zu COVID-19-bedingten Lockdowns gekommen, die sich auf bestimmte Therapiegebiete negativ ausgewirkt hätten, vor allem in der Augenheilkunde, Dermatologie und im Retailgeschäft von Sandoz.Operativ habe das Unternehmen dennoch Wachstum zeigen und seine operative Gewinnmarge bei "Innovative Medicines" (Pharma und Onkologie; Anteil am Gesamtumsatz: 80,0%) um 100 Basispunkte auf 23,3% verbessern können. Der Gesamtumsatz habe im Jahresvergleich um 3,0% auf USD 12,77 Mrd. zulegen können, Analysten hätten im Schnitt jedoch mit USD 12,88 Mrd. gerechnet. Der Kerngewinn pro Aktie habe sich um 2% auf USD 1,34 verbessert, habe damit aber ebenfalls unter den Markterwartungen von USD 1,37 gelegen.Das Unternehmen habe die Entwicklung von Medikamenten vorangetrieben und eine Reihe neuer Zulassungen erhalten - insbesondere für Kesimpta (Multiple Sklerose) in den USA sowie Leqvio (Fettstoffwechselstörungen) und Zolgensma (Muskelschwund) in der EU. Für 2020 werde eine Dividende von CHF 3,0 pro Aktie vorgeschlagen - eine Erhöhung um 1,7% im Vergleich zu 2019.Die letzte Empfehlung für die Novartis-Aktie lautete "halten", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 26.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: