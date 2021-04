SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (28.04.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) weiterhin zu kaufen.Das Zahlenwerk für das erste Quartal 2021 habe umsatzseitig im Rahmen und beim bereinigten EBIT moderat unter den Analysten-Prognosen und dem Marktkonsens gelegen. Während die Erlöse durch regionale Lockdowns zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie belastet worden seien und infolge dessen nur marginal hätten zulegen können, sei die bereinigte Ergebnisentwicklung vorwiegend von höheren Herstellkosten belastet worden. Auf berichteter Basis hätten sich höhere Abschreibungen zusätzlich belastend auf die Ergebnisentwicklung ausgewirkt.Novartis habe den Ausblick für 2021 (währungsbereinigt) sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig bestätigt. Das im November 2020 angekündigte Aktienrückkaufprogramm sei abgeschlossen worden. Bis Ende Q1 2021 habe Novartis 27,6 Mio. eigene Aktien zu 2,5 Mrd. USD zurückgekauft. Mit voranschreitenden COVID-19-Impfkampagnen und damit verbundenen Lockerungsmaßnahmen regionaler Lockdowns, rechne der Analyst mit einer sukzessiven Zunahme von Behandlungen auf anderen Therapiegebieten, wovon die Geschäftsentwicklung von Novartis profitieren werde.Bei unveränderten Prognosen und einem erwarteten Gesamtertrag (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die Novartis-Aktie weiterhin "kaufen", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 93,00 CHF. (Analyse vom 28.04.2021)