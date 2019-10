SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (08.10.2019/ac/a/a)



Es sei eine der wichtigsten Zulassungen für die Schweizer in diesem Jahr: Beovu (Brolucizumab) habe von der US-Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht erhalten. Das Medikament diene zur Behandlung von Patienten mit feuchter altersbedingter Makuladegeneration. Die Basis für die US-Zulassung hätten Studiendaten gebildet, bei denen eine Behandlung mit Beovu zu einer Verbesserung der Sicht und einer größeren Flüssigkeitsreduktion als Aflibercept geführt habe.Novartis zufolge sei Beovu das erste von der FDA zugelassene Anti-VEGF, das eine höhere Flüssigkeitsauflösung als das Vergleichsmittel Aflibercept biete. Aflibercept (Eylea) vertreibe Regeneron in den USA, außerhalb der Vereinigten Staaten der DAX-Konzern Bayer.Gehe es nach den erwarteten Produktumsätzen bei Bloomberg, dürfte Beovu im Jahr 2022 die Marke von einer Milliarde Dollar Umsatz p.a. knacken - und damit den "Blockbuster-Status" erlangen.