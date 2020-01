LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Die Novartis AG ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Pharmatitel präsentiere sich unverändert in einer starken Verfassung. Positive Impulse erhalte der Dividenden-Wert heute von positiven Studiendaten.Der Konzern habe die Ergebnisse einer Studie mit seinem Produktkandidaten Ligelizumab (QGE031) präsentiert. Die Daten dieser mechanistischen Studie würden zeigen, dass Ligelizumab den wichtigsten Signalweg bei chronischer spontaner Nesselsucht (Urtikaria) wirksamer hemme als Xolair, das ebenfalls von Novartis sei.Wie Novartis am Donnerstag mitgeteilt habe, hätten schon die Ergebnisse früherer klinischer Studien gezeigt, dass mehr Patienten mit Ligelizumab als mit Xolair völlig symptomfrei von chronisch spontaner Urtikaria seien. Die nun durchgeführte mechanistische Studie unterstütze diese Ergebnisse weiter. Die Daten seien im Fachjournal "Nature Communications" publiziert worden, habe es weiter geheißen.In der kommenden Woche nehme der Pharma-Riese an der JPMorgan Healthcare Conference (vom 13. bis 16. Januar) teil. In den vergangenen Jahren habe dieses Event stets für Bewegung gesorgt, sowohl in Sachen Produktneuheiten als auch bei Kooperationen. Einen Einblick in die Bilanz gewähre Novartis dann am 29. Januar in Basel. Dann möchten die Schweizer die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorlegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: