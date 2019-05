Börsenplätze Novartis-Aktie:



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (10.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Bei Novartis habe sich in den vergangenen Wochen einiges getan. Investierte Anleger hätten zuletzt gleich mehrfach Grund zur Freude gehabt.Mit der Abspaltung von Alcon hätten die Novartis-Aktionäre für je fünf Novartis-Aktien eine Alcon Aktie bekommen. Der Kursabschlag bei der Novartis-Aktie, der dadurch entstanden sei, sei inzwischen fast vollständig wieder aufgeholt. Rechne man die Abspaltung heraus, würde die Novartis-Aktie also auf einem Mehrjahreshoch notieren.Die Alcon-Aktie habe sich ihrerseits seit dem IPO sehr stark entwickelt. Die erste Notierung habe bei 55 CHF gelegen, jetzt notiere der Titel bei 62,34 Franken.Novartis habe Ende April die Q1-Zahlen vorgelegt. Hier habe der Konzern von guten Geschäften mit innovativen Medikamenten profitiert und die Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Besonders erfreulich sei die starke Entwicklung der Wachstumsmotoren gewesen. Die Pharmasparte "Innovative Medicines" habe den größten Umsatzbeitrag geliefert. Novartis habe seine Prognose für den operativen Kerngewinn, der währungsbereinigt im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen solle, erhöht. Bisher sei das Management von einem Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich ausgegangen.Darüber hinaus habe es Positives zur Genersatztherapie Zolgensma gegeben. Diese habe sich bei der Behandlung von Patienten mit dem erblich bedingten Muskelschwund Spinale Muskelatrophie (SMA) in verschiedenen Studien als wirksam und sicher erwiesen, so Novartis.Außerdem sei Novartis ein starker Dividendenzahler. Seit mehr als 20 Jahren habe der Konzern die Dividende regelmäßig angehoben. Aktuell betrage die Rendite starke 3,4 Prozent.DER AKTIONÄR rate bei der Novartis-Aktie weiter dabei zu bleiben. Ein Stopp bei 58 Euro sichert nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link