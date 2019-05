Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (27.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Die US-Medikamentenbehörde FDA habe ein Gentherapie-Mittel zugelassen, bei dem eine einzelne Dosis mehr als zwei Millionen Dollar koste. Das Medikament namens Zolgensma solle zur Behandlung der Erbkrankheit Spinale Muskelatrophie (Muskelschwund) bei Säuglingen und Kleinkindern zur Anwendung kommen. Der Hersteller Novartis habe mitgeteilt, eine Einmalbehandlung solle eine teurere lebenslange Therapie der Krankheit ersetzen. Die für die Behandlung erforderliche Einzeldosis koste nach Angaben von Novartis 2,125 Millionen Dollar (knapp 1,9 Millionen Euro).Die FDA habe den Einsatz des Mittels am vergangenen Freitag bei Kindern im Alter von bis zu zwei Jahren genehmigt. US-Medien hätten berichtet, es sei das teuerste Medikament, das die FDA je zugelassen habe. Zolgensma sei zunächst nur in den USA verfügbar. Novartis bemühe sich nach eigenen Angaben auch um eine Zulassung in Europa und in Japan.Kinder, die an der schwersten Form von Spinaler Muskelatrophie leiden würden, würden häufig schon vor ihrem zweiten Geburtstag sterben. Die Betroffenen hätten Schwierigkeiten etwa beim Atmen, beim Schlucken und beim Hochhalten ihres Kopfes. Novartis habe mitgeteilt, durch die Einmalbehandlung mit Zolgensma solle ein defektes oder fehlendes Gen ersetzt werden. In klinischen Tests mit dem Medikament hätten Patienten Besserungen gezeigt, die im normalen Krankheitsverlauf nicht vorkämen. Sie hätten unter anderem sitzen und sprechen können.Die Aktie von Novartis habe äußerst positiv auf die erfreulichen Nachrichten reagiert. Das Papier klettere zum Wochenauftakt 1,6 Prozent auf 88,64 Schweizer Franken und damit auf ein neues Mehrjahreshoch. Damit nehme die Aktie nun Kurs auf das im Juli 2015 markierte Allzeithoch. Rechne man Dividendenabschläge sowie die jüngste Abspaltung von Alcon mit ein, bei der die Aktionäre von Novartis im April für je 5 Novartis-Aktien eine Alcon-Aktie erhalten hätten, wäre der Ausbruch sogar bereits längst gelungen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: