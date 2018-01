SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (25.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q4 17-Ergebnissen seine bisherige Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis habe von Spark die Lizenz für Luxturna, ein gentherapeutisches Mittel gegen eine seltene, zur Erblindung führende Erbkrankheit, für alle Märkte außerhalb der USA erhalten. Novartis werde Spark dafür eine Vorabzahlung von USD 105 Mio. leisten, gefolgt von Meilensteinzahlungen von bis zu USD 65 Mio. (bei EMA-Zulassung) sowie umsatzabhängige Lizenzgebühren.Die Gentherapie sei durch die FDA im Dezember 2017 zugelassen worden. Ein Zulassungsantrag für die EU sei im Juli 2017 eingereicht worden, die Entscheidung dürfte Mitte 2018 fallen. Der Verkaufspreis für Luxturna in den USA werde auf USD 850.000 geschätzt (Einmalbehandlung). Die Konsensschätzung für den globalen Spitzenumsatz liege bei rund USD 450 Mio.Die Vereinbarung mit Spark scheine strategisch sinnvoll. Aus klinischer Sicht erweiter Luxturna Novartis' wachsendes Ophthalmologie-Portfolio. Kommerziell gesehen sei Novartis dank Lucentis auf den Ophalmologie-Märkten außerhalb der USA bereits präsent. Die Erfahrung mit Kymriah CAR-T dürfte es Novartis zudem erleichtern, eine innovative Vereinbarung für diese kostspielige Therapie mit lebenslangem Positiveffekt auszuhandeln. Dies würde sich auch in das strategische Ziel einer Führerschaft im Bereich wertorientierte Gesundheitsversorgung einfügen - gemäß gestriger Telefonkonferenz mit dem neuen CEO Vas Narasimhan.Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:74,28 EUR +1,12% (25.01.2018, 10:33)