Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (09.04.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der neue Chef des Schweizer Pharmagigant, Vasant "Vas" Narasimhan, gebe mächtig Gas. Vor Kurzem erst habe sich Novartis von einem Geschäft mit nicht-verschreibungspflichtigen Medikamenten getrennt. Nun wolle der Konzern einen Zukauf für 8,7 Milliarden Dollar tätigen. Ziel sei das Unternehmen für Gentherapien Avexis. Novartis biete mit 218 Dollar je Aktie für die Gesellschaft einen Aufschlag von mehr als 100% auf den Schlusskurs der Avexis-Aktie vom Freitag. Der Deal sei von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigt worden. Die Akquisition solle Mitte 2018 abgeschlossen werden.Ein Schnäppchen sei die Übernahme allerdings nicht. Langfristig könnte sich die Akquisition aber dennoch auszahlen. Dafür müsse aber alles nach Plan laufen. In der Vergangenheit habe sich Novartis allerdings schon einmal bei einer Übernahme vergriffen.DER AKTIONÄR zähle Novartis nicht zuletzt aufgrund seiner starken Dividendenrendite von derzeit 3,8% weiterhin zu seinen Favoriten im Pharmabereich. Aus charttechnischer Sicht wäre ein Anstieg über die 200-Tage-Linie ein positives Signal, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:65,76 EUR -0,36% (09.04.2018, 14:31)