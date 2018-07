SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (03.07.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Infolge der Überprüfung strategischer Optionen für Alcon habe Novartis sich abschließend für einen 100%-Spin-off des Bereichs (exkl. ophthalmologischer Arzneimittel) entschieden. Damit werde die Konzentration auf das Arzneimittelgeschäft weiter vorangetrieben. Zudem habe Novartis ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 5 Mrd. USD angekündigt (Laufzeit bis Ende 2019), das im Wesentlichen aus dem Erlös der Veräußerung des Anteils am Joint Venture mit GlaxoSmithKline (13 Mrd. USD; demgegenüber: Übernahme von AveXis für 8,7 Mrd. USD) finanziert werden solle.Eine Dividendenpolitik für Alcon sei noch nicht festgelegt worden. Novartis wolle seine Dividende weiterhin erhöhen. Die Restrukturierung des Geschäfts, das nach der Übernahme 2011 in den letzten Jahren mit Problemen gekämpft habe, habe zuletzt Erfolge gezeigt. Die Trennung (und einhergehende Fokussierung) über einen Spin-Off begrüße Weininger angesichts der Tatsache, dass ein Verkauf wegen der Größe wohl Schwierigkeiten mit sich gebracht hätte.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Novartis-Aktie bestätigt. Das Kursziel werde weiterhin bei 83,00 CHF gesehen. (Analyse vom 03.07.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:64,56 EUR +1,16% (03.07.2018, 12:20)