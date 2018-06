SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CHF 73,08 -0,30% (26.06.2018, 11:54)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (26.06.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Die Novartis-Division Alcon gelte als das große Problemkind im Konzern. Zwar habe sie letztlich wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren können. Doch nach der Übernahme von Alcon 2011 habe das Segment nicht die Erwartungen erfüllen können (Kaufpreis: satte 50 Mrd. USD). Seit 2017 prüfe Novartis alle Optionen, wie mit Alcon weiter verfahren werde. Laut dem Schweizer "Tages Anzeiger" stünden die Zeichen jetzt auf IPO.In den letzten Monaten hätten der Novartis-Aktie trotz eines anhaltend positiven Newsflow einfach die Impulse gefehlt. Sollte der Konzern in den kommenden Monaten tatsächlich Nägel mit Köpfen machen und Alcon erfolgreich an die Börse bringen, dürfte es der Aktie endlich Schwung verleihen.Die Dividenden-Papiere (Rendite von aktuell 3,9%) gehören in jedes langfristig ausgerichtete Depot, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Novartis-Aktienanalyse. (Analyse vom 26.06.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:63,30 EUR -0,19% (26.06.2018, 11:50)