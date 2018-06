Börsenplätze Novartis-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

64,10 EUR +2,10% (29.06.2018, 09:09)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

74,24 CHF +2,51% (29.06.2018, 09:14)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (29.06.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Nach einer strategischen Überprüfung habe sich Novartis dazu entschlossen, Alcon zu 100% an die existierenden Aktionäre abzutreten (vorbehaltlich der Zustimmung an der GV 2019). Der Preis je Aktie, zu dem dies geschehen solle, sei noch nicht festgelegt worden.Alcon würde im Schweizer Handelsregister eingetragen, die Aktie solle danach sowohl an der Schweizer wie an der New Yorker Börse notiert werden. Mike Ball (aktueller CEO) solle per 1. Juli 2018 VR-Präsident werden und David Endicott (aktueller COO) das Amt des CEO übernehmen.Die Transaktion wäre für Novartis steuerneutral.Novartis rechne nicht damit, dass es bezüglich Alcon zu Wertminderungen oder Abschreibungen komme.Novartis plane zudem, bis Ende 2019 Aktien im Wert von bis zu USD 5 Mrd. zurückzukaufen. Schneider nehme an, dass davon USD 2,9 Mrd. auf 2018 und USD 2,1 Mrd. auf 2019 entfallen würden.Nach Erachten des Analysten wäre es für Novartis strategisch sinnvoll, Alcon auszugliedern und sich auf sein Pharma/Sandoz-Geschäft zu konzentrieren. Die Marktkapitalisierung für Alcon sei noch nicht festgelegt worden. Den Zahlen des Analysten zufolge würde ein Preis zwischen USD 15 Mrd. (EBITA-Verhältnis) und USD 23 Mrd. (EV/EBITDA-Verhältnis) Sinn machen, wobei nach wie vor erwartet werde, dass sich die weitere Erholung auf den Endpreis auswirken werde. Neue Alcon-Aktionäre dürften bei den aktuellen Margen von rund 20%, für die jedoch ein Wert von ca. 25% angestrebt werde, von der Margenexpansion profitieren, sobald diese erreicht sei.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold". Das Kursziel laute CHF 80. (Analyse vom 29.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link