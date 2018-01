ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (16.01.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Gleich zwei vielversprechende Neuigkeiten würden die Novartis-Aktie am Dienstag antreiben. Zum einen habe der Schweizer Pharmakonzern mit neuen Studiendaten die Überlegenheit von Cosentyx gegenüber Stelara von Janssen-Cilag (gehöre zum US-Konzern Johnson & Johnson) beweisen können. Und auch auf dem Weg zur Zulassung des Humira-Biosimilars mache die Novartis-Tochter Sandoz große Fortschritte in den USA.Die Dividendenperle nähere sich dem 52-Wochen-Hoch bei 85,40 CHF. Gelinge der Sprung über diesen Widerstand, würde die Novartis-Aktie ein frisches Kaufsignal generieren. Für langfristig orientierte Anleger und Dividenden-Fans sei das Papier weiterhin ein klarer Kauf, so Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:71,44 EUR +1,02% (16.01.2018, 11:03)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:CHF 84,36 +0,98% (16.01.2018, 11:06)