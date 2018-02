ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (19.02.2018/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmagigant treibe laut Nachrichtenagentur Reuters den Verkauf eines Teils des Generika-Geschäftes in den USA voran. Die Novartis-Aktie sei indes im schwachen Gesamtmarkt unter die Räder gekommen. Das Update zum Hoffnungsträger Cosentyx und der anstehende Sparten-Verkauf der Nachahmer-Pillen seien aber klar positiv zu werten. Wichtig sei nun, schnell die 200-Tage-Linie zurückzuerobern. Gelinge dann der Sprung über den horizontalen Widerstand bei 85,50 CHF, rücke das 52-Wochen-Hoch wieder in den Fokus der Investoren.Für "Der Aktionär" bleibe Novartis erste Wahl im Pharma-Sektor. Die breite Pipeline und die langfristigen Perspektiven würden positiv stimmen. Anleger könnten weiter zugreifen. Ein Stopp sollte zur Absicherung bei 60 Euro platziert werden, so Michel Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:69,92 EUR -0,31% (19.02.2018, 09:04)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:80,48 CHF -0,40% (19.02.2018, 09:04)