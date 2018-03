SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CHF 78,20 +0,05% (09.03.2018, 09:19)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (09.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Der Analyst passe seine Zahlen nach einem kürzlich stattgefundenen Sell-Side-Dinner an, in dessen Rahmen er die Möglichkeit gehabt habe, den Fortschritt bei Alcon mit Mike Ball (CEO Alcon) zu diskutieren. Er erwarte nun für 2018 eine bescheidenere Margenentwicklung bei Alcon. Auf die Frage, wann die Margensteigerung dem Umsatzwachstum folgen werde - was auf eine nachhaltige Erholung hinweisen würde -, sei die Antwort eher verhalten gewesen. Mike Ball habe bestätigt, dass 2017 die Talsohle erreicht worden sein dürfte, aber auch, dass es 2018 immer noch darum gehe, den Umsatz zu steigern. Der Analyst habe zuvor angenommen, dass die Kernbetriebsmarge von Alcon 2018 um 1,3% ansteige, aber gehe nun von 1% aus.Das Management habe ebenfalls darauf hingewiesen, dass der Preisdruck im US-Markt für Generika unverändert bestehe. Der Analyst sei konservativ und reduziere deshalb seine Umsatzannahme für 2018 auf ein Wachstum zum Vorjahr von -10% (zuvor -8%). Novartis überprüfe immer noch die Optionen, um diesen Teil von Sandoz zu verkaufen. Das Unternehmen könnte erwägen, Medikamente aus dem etablierten Established-Medicines-Portfolio miteinzubeziehen, um eine mögliche Transaktion attraktiver für potenzielle Käufer zu machen.Zusammen mit den oben genannten Änderungen passe der Analyst ebenfalls seine aktuelle Wechselkursrate an und erhöhe seine WACC-Berechnung leicht, um das in jüngster Zeit volatilere Aktienmarktumfeld zu widerspiegeln. Durch diese Anpassungen sinke seine Kern-EPS-Prognose für 2018 von zuvor CHF 5,40 auf CHF 5,25.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:66,72 EUR -0,18% (09.03.2018, 09:04)