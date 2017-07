SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

80,30 CHF -0,25% (13.07.2017, 10:23)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (13.07.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Das Oncologic Drugs Advisory Committee (ODAC) der FDA habe sich einstimmig (10:0) für eine Zulassung von CTL019 zur Behandlung Patienten im Kinder- und Jugendalter mit r/r B-Zell ALL ausgesprochen.Die endgültige Zulassung werde bis am 29. September 2017 erwartet und würde die erste CAR-T-Therapie auf dem Markt bedeuten. Weitere Zulassungsanträge für r/r DBLBCL in den USA und der EU (JULIET-Studie) würden noch vor Ende Jahr erwartet. Die FDA-Zulassung für Kite zur Behandlung von r/r DLBCL (r/r NHL) werde bis spätestens am 29. November 2017 erwartet.Dies stimmt ganz mit unserer Analyse in den Berichten "Novartis' CTL019 CAR-T: ein wahrscheinlicher, wenn auch kurzlebiger Blockbuster" (21.06.2017) und "Ein erster vielversprechender Blick auf Novartis' JULIET-Studie" (12.06.2017) überein, so Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research. Schneider schätze den Spitzenumsatz von CTL019 auf USD 92 Mio. (r/r ALL) bzw. USD 1,1 Mrd. (r/r DLBCL).Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:73,00 EUR -0,04% (13.07.2017, 10:17)