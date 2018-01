SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (23.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis melde positive Ergebnisse aus der Phase-III-Studie LIBERTY zur Wirksamkeit und Sicherheit von Erenumab bei Patienten mit episodischer Migräne, bei denen eine Präventivbehandlung zuvor mehrfach fehlgeschlagen gewesen sei. Die Studie habe ihren primären Endpunkt erreicht, da nach der Behandlung mit Erenumab im Vergleich zu einem Placebo deutlich mehr Patienten einen Rückgang ihrer monatlichen Migränetage um mindestens 50% gegenüber der Baseline verzeichnet hätten. Zudem habe die Studie alle sekundären Endpunkte erreicht.LIBERTY ergänze die positiven Ergebnisse der Phase-III-Studien ARISE (28. September 2017) und STRIVE (16. November 2017), sei jedoch in einer vollständigeren Patientenpopulation getestet worden (Patienten, die auf mehr als zwei frühere Behandlungen nicht angesprochen hätten, seien in ARISE und STRIVE ausgeschlossen worden).2017 seien Zulassungsanträge für Erenumab bei der FDA (PDUFA-Datum: 17 Mai 2018) und der EMA gestellt worden. Vorbehaltlich der Genehmigung würden Novartis und Amgen Erenumab in den USA gemeinsam vermarkten. Amgen besitze exklusive Rechte für die Vermarktung des Medikaments in Japan, Novartis halte die exklusiven Vermarktungsrechte für den Rest der Welt.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute CHF 80,00. (Analyse vom 23.01.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:71,14 EUR +0,74% (23.01.2018, 10:30)