Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (29.06.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis wolle seine Augenheilsparte Alcon an die Börse bringen. Im nächsten Jahr wolle das Unternehmen grünes Licht von seinen Aktionären auf einer Hauptversammlung einholen. Zusätzlich plane der Pharmakonzern ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu fünf Milliarden Dollar. Im vorbörslichen Handel lege der Pharmatitel zu.Der Konzern habe zwar erst für 2019 eine Lösung für das Sorgenkind Alcon in Aussicht gestellt. Dass bereits Mitte 2018 Klarheit herrsche, dürfte die Börse aber positiv aufnehmen.Auch wenn der Chart aktuell nicht mit Kaufsignalen aufwartet: Langfristig orientierte Investoren können bei der Schweizer Dividendenperle weiter zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:64,92 EUR +3,41% (29.06.2018, 14:45)