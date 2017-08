Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

69,72 EUR -1,19% (28.08.2017, 11:29)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

79,40 CHF -1,00% (28.08.2917, 11:41)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (28.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).CANTOS (Canakunimab für Herzerkrankungen) - ein medizinischer Meilenstein, Kardiowirksamkeit bei allen Betroffenen: Erhebliche Senkung um 15% des Risikos kardiovaskulärer Ereignisse (MACE: Herzinfarkt, Schlaganfall, kardiovaskulärer Tod) mit 150 mg Canakunimab + Statinen, p=0.024. Die Reduktion bei kardiovaskulärem Tod habe 10% betragen und sei nicht signifikant gewesen.Wirksamkeit hsCRP-Responder-Untergruppe: Äußerst deutliche Risikoreduktion um 27% beim MACE (p=0.0001). Novartis beabsichtige, sich bei den Gesprächen mit den Regulierungsbehörden/Kostenträgern auf diese Responder-Untergruppe zu konzentrieren.Sicherheit: Allgemein gut verträglich, aber deutlicher Anstieg der tödlichen Infektionen. Für Novartis stelle dies kein großes Problem für die Zulassung oder Praxis dar.Onkologische Ergebnisse: Canakinumab 300-mg-Dosis wies eine Reduktion um 51% bei tödlichem Krebs (p=0.0009) und eine Reduktion um 77% bei der Lungenkrebssterblichkeit (p=0.0002) auf. Die Krebsdaten würden verwendet, um das Kardio-Paket zu unterstützen.CANTOS habe den ersten direkten Beweis für die Rolle von Entzündungen bei CAD erbracht. Die CV-Ergebnisse sei bei den All-Comers nicht so hoch gewesen wie erwartet, doch bei der Responder-Untergruppe seien die Ergebnisse deutlich verbessert gewesen. CANTOS könnte eine sehr große Chance darstellen, doch der Analyst habe bereits vermutet, dass die Vermarktung schwierig werden könnte und dies habe sich beim ESC bestätigt. Er müsse die Ergebnisse mit Experten/Kostenträgern besprechen, bevor er seine Prognose von derzeit CHF 1,4 Mrd. risikobereinigten (70% PoS) Spitzenumsätzen bei CAD aktualisiere.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, belässt das Kursziel von CHF 81,00 für die Novartis-Aktie und das "hold"-Rating unverändert. (Analyse vom 28.08.2017)Börsenplätze Novartis-Aktie: