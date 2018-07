Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

69,92 EUR +1,07% (19.07.2018, 13:00)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CHF 81,26 +0,74% (19.07.2018, 13:04)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (19.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis habe seinen Umsatz im zweiten Quartal um 7% auf 13,2 Mrd. USD gesteigert. Positive Währungseffekte hätten 2% zu diesem Anstieg beigetragen. Wachstumstreiber seien einmal mehr Cosentyx (701 Mio. USD; +40% kWk) und Entresto (239 Mio. USD; +113% kWk) gewesen. Auf Jahressicht könnte letzteres die Milliardengrenze überschreiten und zum Blockbuster werden. Bei den Sparten hätten vor allem Innovative Medicines und die Augensparte Alcon überzeugt. Für letztere sei der Ausblick sogar angehoben worden. Nichtsdestotrotz solle Alcon im Laufe des ersten Halbjahres 2019 abgespalten und an die Börse gebracht werden. Nach dem Ausstieg aus dem Consumer Health Care Joint Venture mit GSK reduziere Novartis damit weiter seine Diversifizierung.Das Unternehmen entwickle sich unter dem neuen CEO, Vasant Narasimhan, weiterhin zu einem reinen Arzneimittelkonzern. Diesen Weg habe schon Vorgänger Joseph Jimenez eingeschlagen. Bei Sandoz laufe es weiterhin nicht rund. Novartis habe den Jahresausblick für die Sparte senken müssen. Das schlechte Preisumfeld in den USA habe die Sparte teilweise durch Volumensteigerungen ausgleichen können. In Summe stagniere der Umsatz aber nur, während der Gewinn weiter rückläufig gewesen sei. Zugeständnisse seitens Novartis an US-Präsident Trump die Arzneimittelpreise bis Ende des Jahres konstant zu halten, dürften nicht dazu beitragen, die Situation zu verbessern.Der operative Gewinn des Konzerns habe in Q2 um 9% (6% kWk) auf 2,4 Mrd. USD zugelegt (bereinigt 3,5 Mrd. USD; +9%). Der Reingewinn sei aufgrund des Ausstieges aus dem Consumer Health Care Joint Venture mit GSK auf 7,8 Mrd. USD (Q2 2017: 2,0 Mrd. USD) sprunghaft angestiegen. Novartis habe außerdem ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 5 Mrd. USD angekündigt, das bis Ende 2019 abgeschlossen werden solle.Das Unternehmen gehe beim Konzernumsatz weiterhin von einer Steigerung im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Der bereinigte Gewinn solle um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz zulegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: