Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (18.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Der Analyst habe seine Berechnungen für Novartis um die geänderten Wechselkurse angepasst (Q4/2017) und die Gültigkeitsdauer des DCF-Modells um ein Jahr verlängert. Zudem habe er die bei der WACC-Berechnung veranschlagte Marktprämie um 0,1% gesenkt. Seine Umsatzprognose für Sandoz sei ebenfalls gesenkt worden, von USD 2,71 Mrd. auf USD 2,59 Mrd., da hier weiterhin mit hohem Preisdruck, besonders in den USA, zu rechnen sei. Auch seine Umsatzschätzung für Alcon sei reduziert worden, von USD 1,60 Mrd. auf USD 1,53 Mrd., während die entsprechende Zahl für Innovative Medicines unverändert geblieben sei.Sandoz‘ Marge dürfte weiterhin unter Druck bleiben, daher habe der Analyst diese von 21,6% auf 20,5% gesenkt. Dasselbe bei Alcon, dessen Marge neu auf 13,2% (statt 15,3%) laute (anhaltende Investitionen in Wachstumsstrategie). Für das Gesamtjahr liege Alcons Marge damit bei 14%, während der Wert für 2016 noch 14,6% erreicht habe. Auch die Marge für Innovative Medicines sei leicht gesenkt worden, von 29,3% auf 29%, dies aufgrund des als höher veranschlagten Verkaufs- und Marketingaufwands.Für den Konzern belaufe sich die Umsatzschätzung des Analysten jetzt auf USD 12,65 Mrd. (bisher: USD 12,88 Mrd.). Bei der Kernbetriebsmarge rechne er jetzt mit einem Niveau von 24,5% (bisher: 25,2%), und seine EPS-Schätzung liege bei USD 1,19 (bisher: USD 1,20). Der DCF-basierte Fair Value für die Novartis-Aktie bleibe unverändert bei CHF 79,20, das Kursziel belasse er bei CHF 80 Die Ergebnisse für das Gesamtjahr würden am 24. Januar 2018 veröffentlicht.Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:70,38 EUR -0,68% (18.01.2018, 11:07)