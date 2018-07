SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CHF 82,90 -0,19% (31.07.2018, 09:33)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (31.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Die EMA habe Aimovig, einen subkutan injizierten biologischen CGRP-Rezeptorblocker, zur Behandlung von episodischer/chronischer Migräne bei Erwachsenen zugelassen. Novartis verfüge über exklusive Rechte außerhalb der USA (mit Ausnahme von Japan), verbuche diesen Umsatz und bezahle Amgen eine Lizenzgebühr. In den USA werde Aimovig durch Amgen und Novartis vermarktet. Amgen verbuche den US-Umsatz und bezahle Novartis eine Lizenzgebühr. Der Analyst gehe in der EU von einem durchschnittlichen jährlichen Listenpreis von USD 3.500 aus, sodass Novartis mit Aimovig einen weltweiten Spitzenumsatz von USD 300 Mio. erzielen könnte.Aimovig werde weltweit die erste Migränetherapie mit einem CGRP-Rezeptorblocker sein, aber bereits im Oktober 2018E könnten Wettbewerber in den Markt eintreten (Galcanezumab von Lilly). Preisbildungs- und Marktzugangserwägungen würden für den Gewinn von Marktanteilen entscheidend sein. Nach den Zulassungen in den USA und der EU setze der Analyst die Erfolgswahrscheinlichkeit von Aimovig auf 100% herauf. Die Auswirkung auf sein Kursziel sei aber vernachlässigbar.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die Novartis-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von CHF 81 bestätigt. (Analyse vom 31.07.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:71,52 EUR -0,22% (31.07.2018, 09:25)