Paris (www.aktiencheck.de) - Steigt der Ölpreis, macht auch die Norwegische Krone Boden gut, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Zwar sei diese Korrelation nicht in Stein gemeißelt, doch sei auf dieses Zusammenspiel in der Vergangenheit zumindest häufig Verlass gewesen. Schließlich würden die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft mit rund 15 Prozent einen nicht unerheblichen Beitrag zum gesamten Bruttoinlandsprodukt Norwegens beisteuern - und hätten demzufolge auch einen großen Einfluss auf die Kronen-Entwicklung.



Fakt sei: Obwohl der Ölpreis seit Jahresbeginn um rund 20 Prozent an Wert zugelegt habe, habe die Norwegische Krone im Vergleich zum Euro kräftig abgewertet. An und für sich ist diese Entwicklung keine Sensation; zumal der Krone sicherlich das Brexit-Chaos Großbritanniens zu schaffen machte und macht, so die BNP Paribas. Immerhin sei Großbritannien der wichtigste Handelspartner Norwegens. Aber: Vor dem Hintergrund, dass die norwegische Notenbank den Leitzins seit dem Herbst 2018 viermal angehoben habe - um insgesamt 100 Basispunkte auf aktuell 1,5 Prozent -, zumindest eine kleine Überraschung. Zumal der Schlüsselzins in der Eurozone nicht nur nun schon seit rund dreieinhalb Jahren bei 0 Prozent verharre, sondern ein Ende der extrem lockeren Geldpolitik derzeit auch nicht in Sicht sei. Kurzum: Die Krone könnte im Vergleich zur europäischen Gemeinschaftswährung durchaus Luft nach oben haben. (13.12.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.