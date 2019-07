Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (05.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) unter die Lupe.Was für eine starke Performance! Innerhalb von nur drei Handelstagen habe die Aktie des norwegischen Billigfliegers Norwegian Air Shuttle (NAS) in der Spitze über 30 Prozent zugelegt. Hintergrund seien - wieder einmal - aufkommende Übernahmegerüchte. Was sei dran und wie sollten sich Anleger aktuell verhalten?Es gehe erneut darum, dass einige Marktteilnehmer darauf setzen würden, dass IAG den norwegischen Konkurrenten übernehmen könnte. Die spanische Zeitung OKdiario habe berichtet, dass IAG einen Deal vorbereite. Innerhalb von 15 Tagen könnte ein Angebot über 70 bis 85 Kronen abgegeben werden, das zum Zeitpunkt des Berichts eine Verdopplung des NAS-Kurses bedeuten würde.Dies alles klinge natürlich sehr verlockend. Eher blöd klinge dann aber in diesem Zusammenhang das Dementi von IAG. Denn heute habe die Mutter von British Airways und Iberia ganz klar erklärt, dass man weiterhin "nicht interessiert" an einem Kauf von NAS sei. Stattdessen wolle man, wie bereits vor Monaten angekündigt worden sei, die Beteiligung von 3,93 Prozent am Billigflieger verkaufen.Es wäre zwar durchaus denkbar, dass sich ein Rivale NAS auf dem aktuellen Niveau unter den Nagel reiße, darauf wetten sollte man aber eher nicht.Daher rät Thorsten Küfner von "Der Aktionär" Anlegern weiterhin davon ab, auf die Rettung von NAS zu spekulieren. Die Risiken würden einfach zu hoch bleiben. (Analyse vom 05.07.2019)