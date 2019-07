Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (11.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) unter die Lupe.Konzernchef Bjørn Kjos trete nach 17 Jahren von seinem Posten an der Spitze von Norwegian Air Shuttle zurück. Finanzdirektor Geir Karlsen werde seine Rolle ab sofort interimsmäßig übernehmen, bis ein Nachfolger von Kjos gefunden worden sei. Der 72 Jahre alte Kjos solle aber weiter eine führende Rolle im Unternehmen als Berater innehaben.Sein Abschied komme keinen Tag zu früh, habe Kjos gesagt, als er am Donnerstag letztmalig als Konzernboss Quartalszahlen von Norwegian präsentiert habe. Jenseits der 70 sollte man seiner Meinung nach keine Fluggesellschaft mehr führen. "Ich bin längst überfällig."Mit Karlsen übernehme ein "sehr guter Typ" seinen Posten, habe Kjos hinzugefügt. Er freue sich darauf, sich künftig nicht mehr auf den Tagesbetrieb, sondern auf die Zukunft von Norwegian fokussieren zu können. Dazu habe Kjos den Aufbau von Netzwerken mit anderen Fluggesellschaften in den USA und in Asien gezählt. Der Fokus der Airline liege nicht mehr auf dem Wachstum, sondern auf der Profitabilität.Im laufenden Geschäft habe Norwegian Air Shuttle derweil deutliche Rückgänge hinnehmen müssen. Die von Kjos vorgestellten Q2-Zahlen hätten einen gesunkenen Gewinn der Monate April bis Juni von 82,8 Mio. NOK (Norwegischen Kronen) (8,6 Mio. Euro) gezeigt. Im Vorjahreszeitraum habe er 300,3 Mio. NOK betragen. Die durch die Probleme mit den Max-8-Fliegern entstehenden Kosten 2019 habe der Billigflieger auf 700 Mio. NOK (72,6 Mio. Euro) beziffert.Wie nahezu sämtliche Airlines in Europa habe Norwegian Air Shuttle aktuell mit einem sehr schwierigen Marktumfeld zu kämpfen. Allerdings schreibe das Unternehmen jetzt schon tiefrote Zahlen und verfügt über eine schwache Bilanz.Anleger sollten die Norwegian Air Shuttle-Aktie deshalb weiterhin meiden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2019)