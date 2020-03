Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

0,758 EUR +8,29% (13.03.2020, 15:28)



Oslo-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

7,43 NOK -22,06% (12.03.2020)



ISIN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NO0010196140



WKN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

A0BLAH



Ticker-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NWC



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (13.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" rät die Finger von der Aktie des norwegischen Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) weg zu lassen.Der norwegische Staat unterstütze in Bedrängnis geratene Unternehmen im Kampf gegen die Coronavirus-Krise mit einem Maßnahmenpaket im Umfang von umgerechnet fast 600 Millionen Euro. Unter anderem würden die Norweger Steuern reduzieren, Flugabgaben entfernen und die Kosten für vorübergehende Beurlaubungen deutlich früher als bislang vom Arbeitgeber auf den Staat übertragen wollen. Auch die Kommunen sollten mehr Geld bekommen, wie die norwegische Regierung am Freitag auf einer Pressekonferenz in Oslo mitgeteilt habe. Das Krisenpaket koste den Staat der Nachrichtenagentur NTB zufolge 6,5 Milliarden norwegische Kronen (rund 590 Millionen Euro)."Wir wissen nicht, wie lange das andauern wird oder wie große Folgen es geben wird", habe Finanzminister Jan Tore Sanner auf der Pressekonferenz über die Lage im Kampf gegen das neuartige Coronavirus gesagt. "Aber wir wissen, dass es schlechter wird, bevor es besser wird." Mit den finanziellen Initiativen solle zielgenau und effektiv gegen die Auswirkungen angegangen werden. Unter anderem würden rückläufig vom 1. Januar bis Ende Oktober 2020 die Flugpassagierabgaben aufgehoben. Sämtliche Fluggebühren würden bis Ende Juni vorübergehend gestrichen. Weitere Maßnahmen könnten in einer zweiten Phase ergriffen werden, so Sanner.In Norwegen gebe es bislang 814 bestätigte Infektionen. Ein Mensch mit Covid-19-Erkrankung sei in dem skandinavischen Land bisher gestorben. Viele norwegische Unternehmen hätten finanziell mit der Corona-Krise zu kämpfen, darunter die Billigfluglinie Norwegian Air Shuttle. Die Aktie der Airline lege heute über 16 Prozent zu.Thorsten Küfner von "Der Aktionär" rät die Finger von der Norwegian Air Shuttle-Aktie weg zu lassen. (Analyse vom 13.03.2020)Mit Material von dpa-AFX