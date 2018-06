Frankfurt-Aktienkurs Northern Star Resources-Aktie:

Kurzprofil Northern Star Resources Ltd.:



Northern Star Resources Ltd. (ISIN AU000000NST8 / WKN A0BLDY, Ticker-Symbol: NS7, ASX-Symbol: NST) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Goldproduktion und Exploration. Zu den Goldvorkommen von Northern Star Resources Ltd. zählen Jundee, Kundana, Kanowna Belle und Paulsens. (27.06.2018/ac/a/a)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Northern Star Resources-Aktienanalyse des Analysten Tim McCormack von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Tim McCormack vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien von Northern Star Resources Ltd. ( ISIN AU000000NST8 WKN A0BLDY , Ticker-Symbol: NS7, ASX-Symbol: NST) weiterhin zu halten.Northern Star Resources Ltd. habe ein positives Update zu den operativen Aktivitäten vorgelegt. Die Produktionsplanungen für das Juni-Quartal seien bereits übertroffen worden. Die Ergebnisse seien beeindruckend und würden von den weitergehenden bei Optimierungen bei Jundee und South Kalgoorlie unterfüttert.Die Analysten von Canaccord Genuity erhöhen ihre Produktionsprognosen. Northern Star Resources Ltd. habe sich durch das kontinuierliche Höherlegen der Messlatte eine Reputation aufgebaut.Die Northern Star Resources-Aktie notiere in der Nähe ihrer Allzeithochs. Das organische Wachstumspotenzial sei aber sektorführend. Auf Grund einer Kurs/NAV-Multiple von 0,95 bleibe es aber insgesamt bei der abwartenden Anlageeinschätzung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Northern Star Resources-Aktie: