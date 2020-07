XETRA-Aktienkurs Northern Data-Aktie:

Kurzprofil Northern Data AG:



Die Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87, WKN: A0SMU8, Ticker-Symbol: NB2, Nasdaq OTC-Symbol: NDTAF) entwickelt und baut globale Infrastrukturlösungen im Bereich High-Performance Computing (HPC). Die Northern Data AG bietet Lösungen in Bereichen wie Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, Big Data Analytics, Crypto Mining, Game Streaming und anderen an. (08.07.2020/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Northern Data-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, stufen die Aktie der Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87, WKN: A0SMU8, Ticker-Symbol: NB2, Nasdaq OTC-Symbol: NDTAF) weiterhin mit "speculative buy" ein.Zu der Überraschung des Analysten habe Northern Data von der bestehenden Möglichkeit, die ausstehende Wandelanleihe in bar zu einem Stückpreis von 21,00 Euro abzufinden, nur in einem begrenzten Umfang Gebrauch gemacht. Insgesamt seien Schuldverschreibungen im Nominalwert von 1,7 Mio. Euro mit 4,4 Mio. Euro abgefunden worden, während das restliche zur Wandlung eingereichte Volumen (17,7 Mio. Euro) in 2,2 Mio. neue Aktien gewandelt worden sei. Neben dem positiven Eigenkapitaleffekt und der Vermeidung einer hohen Ergebnis- und Liquiditätsbelastung, die sich aus einer umfangreicheren Barabfindung ergeben hätte, begründe das Unternehmen diese Entscheidung mit der Einbindung weiterer strategischer Aktionäre. Zu den Haltern der Wandelanleihe habe vor allem SBI Crypto, der erste Kunde in Texas gehört, der mit der Wandlung und der dreijährigen Lock-up-Vereinbarung sein Vertrauen in das Konzept zusätzlich dokumentiert habe.Nur wenige Stunden später habe Northern Data die Gewinnung eines weiteren Kunden verkünden können, der für seine Bitcoin-Mining-Aktivitäten ab Anfang 2021 eine Kapazität von zunächst 180 MW (mit einer Option auf 300 MW) nutzen wolle. Bei dem Kunden handle es sich um ein Unter-nehmen aus dem Umfeld des Blockchain-Spezialisten Block.One, der sich im Juni mit insgesamt fast 22 Mio. Euro an Northern Data beteiligt habe.Nach dieser Meldung verfüge Northern Data allein auf der Grundlage der veröffentlichten Deals über eine gesicherte Auftragsbasis von 630 MW. Damit sei bereits heute mehr als die Hälfte der für das Jahresende geplanten Zielkapazität belegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Northern Data-Aktie: