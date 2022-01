Tradegate-Aktienkurs Nornickel-Aktie:

25,45 EUR 0,00% (21.01.2022, 10:54)



ISIN Nornickel-Aktie:

US55315J1025



WKN Nornickel-Aktie:

A140M9



Ticker-Symbol Nornickel-Aktie:

NNIC



US-OTC Ticker-Symbol Nornickel-Aktie:

NILSY



Kurzprofil MMC (Mining and Metallurgical Company) Norilsk Nickel:



MMC (Mining and Metallurgical Company) Norilsk Nickel (ISIN: US55315J1025, WKN: A140M9, Ticker-Symbol: NNIC, US-OTC-Symbol: NILSY) ist ein russisches Bergbauunternehmen. Das Unternehmen gilt als einer der weltgrößten Produzenten von Nickel, Palladium, Platin und Kupfer. Zu den Schwerpunkten der Tätigkeit gehören die Erkundung, der Abbau, die Verarbeitung und der Vertrieb von Metallen und nicht-metallischen Mineralien. (21.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nornickel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die die Aktie von Nornickel (ISIN: US55315J1025, WKN: A140M9, Ticker-Symbol: NNIC, US-OTC-Symbol: NILSY) unter die Lupe.Aktien von Bergbaufirmen seien derzeit an der Börse gesucht. Mit dem Papier des russischen Rohstoffriesen Nornickel (ehemals Norilsk Nickel) sei es hingegen zuletzt kräftig nach unten gegangen. Grund sei natürlich vor allem die Tatsache, dass es russische Aktien vor dem Hintergrund der zunehmenden politischen Spannungen aktuell richtig schwer hätten. Bei Nornickel sei der Kurs mittlerweile so stark gefallen, dass die fundamentalen Kennzahlen schon etwas gewöhnungsbedürftig klingen würden: So belaufe sich das KGV aktuell gerade einmal auf 5. Die Dividendenrendite betrage derzeit üppige 12%. So lange Marktteilnehmer allerdings einen Krieg in der Ukraine fürchten würden, werde es aber vermutlich bei dieser enorm günstigen Bewertung bleiben.Russische Aktien seien derzeit nur etwas für Anleger mit Mut zum Risiko. Wer darüber verfüge, könne bei Nornickel auf eine nachhaltige Gegenbewegung setzen. Der Stopp sollte bei 19 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nornickel-Aktie: