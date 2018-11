Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.11.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) und senkt das Kursziel von 8,40 auf 7,80 Euro.Das Q3-Zahlenwerk habe sich ergebnisseitig im Rahmen der Erwartungen bewegt. Der freie Cashflow sei positiv gewesen. Der dynamische Verschuldungsgrad liege jedoch mit 1,8 (per 30.09.) über der Ziel-Obergrenze (1,5). Der Ausblick für 2018 sei umsatz- und margenseitig konkretisiert und damit gleichzeitig gesenkt worden (jeweils am unteren Ende der bisherigen Spannen). Nordex habe hier eine Historie. Zudem rechne der Windkraftanlagen-Hersteller nun für das kommende Geschäftsjahr mit einer höheren Belastung der Bruttomarge durch den Preisdruck. Der feste Auftragsbestand (Projekte; per 30.09.) sei im Quartalsverlauf nicht weiter gestiegen und die Book-to-Bill-Ratio lag in Q3 (1,01) nur noch knapp über der Marke von 1,0.Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich reduziert. Es bleibe die Frage nach der Nachhaltigkeit eines positiven freien Cashflows (keine Dividendenausschüttung auf absehbare Zeit). Das Bilanzrisiko (Goodwill) bleibe hoch.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Nordex-Aktie (13.11.: -17%) bekräftigt. (Analyse vom 14.11.2018)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:7,80 EUR -2,11% (14.11.2018, 12:43)