Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,25 EUR -1,76% (13.11.2019, 10:14)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,23 EUR -2,39% (13.11.2019, 10:00)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.11.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Es sei das bekannte Bild bei Nordex: Der Windboom habe dem Turbinenbauer auch im dritten Quartal volle Auftragsbücher und steigende Umsätze beschert. Allerdings sei es dem Konzern erneut nur bedingt gelungen, die Margen zu steigern. Nach neun Monaten sei Nordex so noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht.In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 9,6 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro geklettert. Allerdings sei das operative Ergebnis (EBITDA) um satte 15,7 Prozent auf 60,2 Millionen Euro zurückgegangen. Die Marge liege damit bei 3,1 Prozent - nach 4,0 Prozent im Vorjahr. Zumindest verzeichne Nordex im dritten Quartal aber Fortschritte und habe die Marge auf 4,5 Prozent steigern können.Dieser Trend müsse nun fortgesetzt werden. Denn nach wie vor bleibe Nordex tief in den roten Zahlen. Der Verlust in den ersten drei Quartalen sei mit 76,5 Millionen Euro beinahe 50 Prozent höher ausgefallen als im Vorjahr.Die anhaltend schwache Profitabilität von Nordex komme an der Börse nicht gut an. Im frühen Handel gebe die Aktie deutlich nach. Allerdings seien die roten Zahlen keine Überraschung gewesen. 2020 müsse jedoch die Trendwende gelingen. Bis dahin gelte weiter: Das Übernahmeangebot von Acciona bei 10,32 Euro je Aktie sichere nach unten ab. Deshalb stimmt das Chance/Risiko-Verhältnis, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: