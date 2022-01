Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,32 EUR +2,58% (03.01.2022, 15:47)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,47 EUR +4,03% (03.01.2022, 15:34)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (03.01.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Kursentwicklung bei Nordex im Börsenjahr 2021 habe stark zu wünschen übrig gelassen. Dabei laufe der Ausbau der Erneuerbaren Energien auf Hochtouren, auch die Aussichten für die Windkraft seien entsprechend gut. Auf den Turbinenbauer könnte angesichts des Booms nun aber eine neue Herausforderung zukommen.Denn die IG Metall wolle 2022 in großem Stil Tarifverträge in der deutschen Windkraftindustrie durchsetzen. "Wir bereiten jetzt in mehreren Betrieben das Thema Tarifbewegung vor, weil noch nicht so viele Betriebe bisher Mitglied des Flächentarifvertrages sind", habe der norddeutsche Bezirksleiter der Gewerkschaft, Daniel Friedrich, der Deutschen Presse-Agentur gesagt. "Wir werden ganz aktiv das Thema Firmentarifverträge im Windbereich angehen. Ohne gute Beschäftigung wird auch das grüne Jobwunder nicht funktionieren."Die neue Bundesregierung plane, den Anteil der Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch auf 80 Prozent im Jahr 2030 zu erhöhen. Damit dürfte ein erheblich beschleunigter Ausbau der Windenergie an Land und auf See in den kommenden Jahren einhergehen. Bislang sei dieser Ausbau eher stockend und mit Unterbrechungen verlaufen, auch zulasten der Beschäftigung."Wir haben Fachkräftemangel, viele unserer Betriebsräte bemängeln, dass Beschäftigung abgebaut wurde", habe Friedrich gesagt. "Jetzt suchen wir wieder händeringend. Wir stellen fest, dass wir in unseren Betrieben, zum Beispiel im Windservicebereich, enormen Beschäftigungsaufbau haben." Auf der anderen Seite gebe es aber "einen klaren Wunsch nach guter Bezahlung, guter Arbeit, da kriegen wir die Diskussion über Tarifverträge".Anleger warten auch nach dem Kurssprung am ersten Handelstag 2022 vorerst noch ab, bis sich das Chartbild der Nordex-Aktie nachhaltig aufhellt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link