Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,25 EUR +0,16% (12.12.2019, 09:22)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,30 EUR +1,57% (12.12.2019, 09:11)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (12.12.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Nordex-Aktie sammle derzeit Kräfte für eine erneute Attacke in Richtung der 13-Euro-Marke. Und die Argumente für einen neuen Anstieg würden sich häufen. Der Konzern melde einen Auftrag nach dem anderen, am Donnerstag sei es ein Abschluss in Chile. Die ohnehin gut gefüllten Auftragsbücher würden sich somit über noch mehr Zuwachs freuen.Für den Wind- und Solarprojektentwickler Mainstream Renewable Power liefere Nordex 18 Anlagen der neuen Delta4000-Serie. Die Turbinen über je 4,8 Megawatt würden ab Herbst 2020 errichtet. Es folge ein Premium-Service-Vertrag über 15 Jahre mit Option auf weitere fünf Jahre. Insgesamt gehe es um ein Auftragsvolumen von 86 Megawatt."Es freut mich, dass wir mit Mainstream Renewable Power einen international sehr erfahrenen, führenden Projektentwickler als Kunden gewinnen konnten. Das in unser Unternehmen und unsere Technologie gesetzte Vertrauen ist für uns Ansporn und Motivation zugleich", so Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa. "Dieser Auftrag zeigt auch, dass wir mit unserem bestehenden Produktangebot unseren Kunden eine flexible Lösung bieten, die höchste Erträge an weltweit sehr unterschiedlichen Windstandorten erwirtschaften können."Anleger sollten bei der Nordex-Aktie dabei bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: